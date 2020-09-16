شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 15/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الأهلى يعتلى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ويحتاج لنقطتين فقط لحصد اللقب رسميًا، فيما يشتعل الصراع على الوصافة، وذلك بعد أن شهد اليوم، الموافق 15 سبتمبر 2020 إقامة مباراتين فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث إلتقى نادى مصر المقاصة مع نادى مصر وحقق الفريق الفيومى فوزًا عريضًا على منافسه، وواجه الإسماعيلى نظيره المقاولون العرب، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى ليحصد كل فريق نقطة واحدة.



جدول ترتيب الدورى

حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره نادى مصر بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92 ، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء. بهذا الفوز يقفز فريق مصر المقاصة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدف في المقابل استمر نادى مصر فى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 13 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 40 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى. Advertisements وظهر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر القاصة ، فى مدرجات استاد المقاولون العرب لمتابعة اللقاء فنياً ، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت داخل الفريق الفيومي، حيث غاب جلال عن تدريبات الفريق أمس ، تضامناً مع اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة ، بالإضافة إلى تلقيه عرضاً كبيراً لتدريب فريق بيراميدز وفقاً لتصريحات وليد هويدي مدير الكرة للفريق .

المقاصة يفوز على نادى مصر بثلاثية نظيفة.. وإيهاب جلال يظهر فى المدرجاتالمقاولون يتعادل مع الإسماعيلي 1 / 1

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 في المركز الثالث للدوري، كما يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير ولكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .

بدأ فريق المقاولون بقيادة عمادة النحاس بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.