شكرا لقرائتكم خبر عن «لويس سواريز» يخرج من خطط «يوفنتوس» رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فابيو باراتيتشى، المدير الرياضى لنادى يوفنتوس، أن الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بات خيارًا مستحيلا للسيدة العجوز. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن باراتيتشى خلال محادثاته مع العديد من الصحفيين، قال: «صفقة سواريز أصبحت خيارًا مستحيلا».

وأضافت الصحيفة: «بافيل نيدفيد نائب رئيس النادى، هو أكبر مؤيد لسواريز، حيث اتصل به شخصيًا لطمأنته والتأكيد أنهم يُفكرون فيه ليقود الخط الهجومى». وتابعت: «فيديريكو تشيروبينى المسؤول فى الهيكل الفنى ليوفنتوس يُراهن على الفرنسى أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسى، بينما باراتيتشى يُريد إيدين دجيكو، مهاجم روما أو ميليك مهاجم نابولى».

وبات سواريز خارج خطط برشلونة فى الموسم الجديد، حيث استبعده الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى، من مواجهة ناستيك الودية بالأمس، التى فاز بها البارسا بنتيجة (3-1).

بدأ مسيرته الكروية مع نادى ناسيونال فى عام 2005، ولعب معه 29 مباراة حتى عام 2006، وسجل 12 هدفا، وفى موسم 2006–2007 انتقل إلى نادى غرونيننغن الهولندى، ولعب معه 33 مباراة وسجل 13 هدفا، وفى أغسطس 2007 انتقل إلى نادى أياكس أمستردام الهولندى بعد ذلك فى عام 2011 وتحديدا فى شهر يناير انتقل إلى نادى ليفربول الإنجليزى، وهو يلعب مع منتخب أوروجواى لكرة القدم منذ عام 2007.

انضم سواريز إلى فريق ناسيونال مونتيفيديو المحلى للشباب فى سن 14 عاما.

وفى إحدى الليالى تم القبض عليه يشرب ويرتاد الحفلات، وهدده مدربه بأنه لن يلعب إلا إذا بدأ لعب كرة القدم بشكل أكثر جدية.

وفى مايو 2005، فى سن 16 عاما، لعب للمرة الأولى ضد فريق جونيور دى بارانكيا فى كأس ليبرتادوريس، وسجل هدفه الأول فى سبتمبر 2005 وساعد فى فوز ناسيونال الأوروجويانى 2005–2006 الدورى برصيد 10 أهداف فى 28 مباراة.

أياكس

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فى عام 2006 شاهده مجموعة من كشافى فريق غرونينغين الهولندى أثناء وجودهم فى الأوروجواى ومن خلال مباراة واحد لعبها سواريز قرروا ضمه مقابل (800.000) جنيه حيث انتقل إلى هولندا ولكنه عانى كثيراً من حيث اللغة ولم يتأقلم إلا عندما بذل مجهوداً كبيراً من أجل تعلم اللغة الهولندية.

وبعد أن أحرز عشرة أهداف للفريق فى موسم 2006–2007 للفريق الهولندى طلب مسؤولو فريق أياكس ضمه مقابل (3.5) ملايين جنيه لكن غرونينغين رفض العرض مما أصاب النجم الأوروجويانى بخيبة الأمل قبل أن يرفع أياكس عرضه إلى (7.5) ملايين جنيه وينتقل سواريز إلى العملاق أياكس. تألق سواريز كثيراً فى صفوف أياكس حيث لعب له 110 مباريات محرزاً 81 هدفاً، وفى عام 2011 انتقل إلى ليفربول الإنجليزى مواصلا تألقه وحسمه للكثير من المباريات.

وفى 11 يوليو 2014 انتقل سواريز إلى نادى برشلونة الإسبانى، وبالرغم من عدم كشف قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإنجليزية تؤكد بأنها تقترب من قيمة 75 مليون جنيه استرلينى (94.34 مليون يورو). حيث ارتدى القميص رقم 9 مع الفريق. وفى بداية الموسم الجديد لم يلعب سواريز بعض المباريات نتيجة عقوبة المنع التى أصدرها بحقه الاتحاد الدولى لكرة القدم، بعدما قام بعض المدافع الإيطالى جورجيو كيللينى فى بطولة كأس العالم 2014، حيث بدأ أولى مبارياته فى الكلاسيكو أمام ريال مدريد فى 26 أكتوبر 2014 التى خسرها بنتيجة 3–1. وفى 2015 سجل هدفين فى مرمى ريال مدريد حيث إن الأهداف كانت 40 هدفا له مع برشلونة، حيث شملت العقوبة منع سواريز من لعب أى مباراة رسمية لمدة 4 أشهر (لغاية 26 أكتوبر)، وتم فى يوم 14 أغسطس 2014 قرار المحكمة الرياضية بالسماح له بالتدريب ودخول الملعب فقط.