شكرا لقرائتكم خبر عن «هندرسون» يقترب من حراسة «مان يونايتد» خلال «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد من حراسة عرين فريقه الإنجليزى خلال الموسم الجارى الذي انطلق السبت الماضى، خاصة بعدما أشركه مدربه النرويجى أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، خلال اللقاء الودى أمام أستون فيلا السبت الماضى.

وقال موقع «ديلى ميل» البريطانى إن إشراك المدرب النرويجى للحارس العائد من إعارة لمدة موسمين قضاها في شيفيلد يونايتد، يعد أمرا واضحا لرغبة سولسكاير بالاعتماد عليه والتخلى عن دى خيا الذي دائما ينال هجوم الجماهير الحمراء بسبب أدائه الضعيف خلال الفترة المقبلة.

نادى مانشستر يونايتد لكرة القدم (بالإنجليزية: Manchester United Football Club)‏ ويعرف رسمياً باسم مانشستر يونايتد (بالإنجليزية: Manchester United F.C)‏ هو نادى كرة قدم إنجليزى يعد من أعرق أندية العالم وأميزها وواحداً من أنجح الفرق الإنجليزية والعالمية على مر التاريخ، ملعبه هو ملعب أولد ترافورد (مسرح الأحلام) بمدينة مانشستر إنجلترا.

فاز بالعديد من الكؤوس في الكرة الإنجليزية وهذا يشمل الرقم القياسى لعدد ألقاب الدورى الإنجليزى وهو 20 لقباً و12 لقباً من كأس الاتحاد الإنجليزى و5 ألقاب من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكذلك 21 لقباً في منافسة درع الاتحاد الإنجليزى. فاز النادى أيضاً بـ3 ألقاب من دورى أبطال أوروبا و1 من كلٍ من هذه الكؤوس: الدورى الأوروبى، كأس الكؤوس الأوروبية، كأس السوبر الأوروبى، كأس الإنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية، مالكه الحالى هو مالكوم جليزر.

تأسس مانشستر يونايتد في 1 مارس من عام 1878، وكان يسمى النادى آنذاك باسم نويتن هيث سكة حديد لانكشاير ويوركشاير، وتم تأسيسه من قبل مجموعة من عمال سكة حديد في مانشستر وتم اختصار الاسم بعد ذلك إلى نيوتن هيث وانضموا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز في 1892 واجه النادى الإفلاس عام 1902 ولكن جون هنرى ديفيز أنقذ النادى ودفع الديون وغير الاسم إلى مانشستر يونايتد وغير ألوان الفريق من الذهبى والأخضر إلى الأحمر والأبيض وفاز النادى بالدورى عام 1908.

وبالمعونة المالية من ديفيز انتقل النادى إلى الملعب الجديد ملعب أولد ترافورد في 1909 وعين اليونايتد السير مات بسبى كمدرب للفريق بعد الحرب العالمية الثانية وكانت سياسته التي تعتمد على لاعبين من نادى الشباب جلبت نجاحاً عظيماً للنادى وفاز الفريق بالدورى عامين 1956 و1957 لكن هذا النجاح تأثر بعد كارثة ميونخ الجوية عام 1958 ومات 8 من لاعبين الفريق لكن عندما تعافى السير بسبى من إصابته جراء حادثة ميونخ بنى فريقاً عظيماً آخر استطاع الفوز بالدورى عامين 1965 و1967.

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ومن ثم أصبح مانشستر يونايتد أول نادٍ إنجليزى يفوز كأس أوروبا 1967–١٩٦٨ بعدما فاز على نادى بنفيكا في النهائى، ولم ير النادى نجاحا عظيما مرة أخرى حتى التسعينيات عندما قاد السير أليكس فيرغسون الفريق إلى 8 بطولات دورى في إحدى عشرة سنة. وفى 1999 أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يفوز بالدورى وكأس إنجلترا ودورى أبطال أوروبا في موسم واحد.