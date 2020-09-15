الزمالك يبحث تشكيل وفد كروي للسفر إلي أوروبا للتعاقد مع مدرب مناسب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل جهاز فني مؤقت للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي ومدحت عبد الهادي وامير عبد العزيز وأيمن عبد العزيز وعمرو عبد السلام لقيادة الفريق في الدوري بشكل مؤقت . وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه بصدد البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في البطولة الأفريقية، وتتجه النية داخل أروقة الزمالك لتشكيل وفد كروي للسفر الي أوروبا في جولة سريعة للاجتماع مع بعض المدربين والتعاقد مع أفضل مدرب مناسب للفريق يقود الفريق في البطولة الأفريقية، ووضع برنامج إعداد خلال الشهر المقبل استعداداً لمواجهة الرجاء، واستقر المجلس علي التعاقد مع مدير فني أجنبي بديلاً لكارتيرون الذي رحل رسمياً عن الفريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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