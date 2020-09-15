شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تذيع فيديو لمرتضي منصور مع كارتيرون لشرح أسباب الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت القناة الرسمية لنادي الزمالك عن إذاعتها لفيديو مسجل بين المستشار مرتضي منصور رئيس النادي وبين بارتيس كارتيرون للرد على ازمة رحيل الاخير وقيامه بفسخ عقده مع النادي .
وعلمت «المصري اليوم» أن الجلسة بين رئيس النادي وكارتيرون امتدت لأكثر من نصف ساعة وتم خلال مناقشة المدير الفني في قراره الماجئ ومحاولة معرفة اسباب اتخاذ هذا القرار المفاجئ
وتنتظر جماهير القلعة البيضاء بعد قليل إذاعة اللقاء وابداي إدارة النادي رأيها الرسمي في موقف كارتيرون
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