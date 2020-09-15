شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف عن العرض المالي الذي تسبب في رحيل كارتيرون عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي خالد الغندور، عن العرض المالي الذي تلقاه الفرنسي باتريس كارتيرون من أحد الأندية، والذي تسبب في رحيله عن مهمته الفنية في الزمالك.
وقال الغندور على شاشة قناة الزمالك:«كارتيرون أكد لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال جلسة اليوم أنه سيتقاضى 4 ملايين دولار في العام، أي ما يوازي 320 ألف دولار شهرياً».
وواصل:«لن نهتم بالخطوة المقبلة لكارتيرون، فعلاقته بالزمالك انتهت ولكني مندهش من توقيت وطريقة رحيله عن مهمته الفنية بالنادي».
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