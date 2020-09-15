خالد الغندور منتقداً كارتيرون: «ما فعله لا يليق بمدرب كبير»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الاعلامي خالد الغندور، قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، بالرحيل عن تدريب فريق الكرة بنادي الزمالك. وقال الغندور خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:«نحترم ونقدر باتريس كارتيرون، ولكن ما فعله لا يليق بمدرب كبير». وواصل:«كارتيرون حقق سيرة ذاتية كبيرة بارتباط إسمه بالزمالك، ولكن توقيت رحيله غريب خاصةً مع اقتراب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا». وأكمل:«المدير الفني الأجنبي لا يهتم بالعاطفة، والأهم بالنسبة له العروض المالية». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن اللاعبين الشباب الذين دفع بهم كارتيرون في الفترة الأخيرة قد أشارت لهم قناة الزمالك وقدمتهم للجماهير وطالبت بحصولهم على الفرصة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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