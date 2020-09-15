شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الزمالك لبحث رحيل كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بكامل تشكيلة جلسة طارئة بمقر النادي اليوم لبحث تداعيات رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول والذي رحل رسميا عن الفريق بعدما فسخ عقده وعرض سداد الشرط الجزائي. ويناقش المجلس في الاجتماع المنعقد الآن قرار كارتيرون و جميع السيناريوهات أمامه سواء في حال تمسكه بالرحيل أو تراجعه عن القرار والاستمرار مع الأبيض. وعلمت «المصري اليوم» ان مجلس الإدارة المنعقد الآن سيتمد لمدة ساعات وقد يتم إعلان قرارات المجلس في القناة الرسمية للنادي في برنامج زملكاوي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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