شكرا لقرائتكم خبر عن حقق لقبين ونال 3 هزائم.. كل ما قدمه كارتيرون مع الزمالك ‏في287 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رحل بشكل مفاجىء عن الولاية الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أسابيع قليلة من خوض الفريق منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا و7 جولات متبقية من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ونرصد في السطور التالية بلغة الأرقام ما حققه كارتيرون مع الزمالك في 287 يوماً.

خاض كارتيرون 31 مباراة في ولايته الفنية للزمالك، واستطاع الفوز في 19 منهم والتعادل في 3 والخسارة في 3 مباريات.

واستخدم كارتيرون 34 لاعباً خلال رحلته مع الزمالك أشركهم في مباريات الفريق الرسمية.

وحقق الفرنسي لقبين مع الزمالك خلال 6 أيام فقط، حيث شهد فبراير الماضي على قيادته للفارس الأبيض لمعانقة السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي.

ويعتبر الفوز الأكبر لكارتيرون مع الزمالك الذي جاء بنتيجة 3/1 على حساب كل من الترجي التونسي "مرتين" والأهلي في القمة الأخيرة.

7 مباريات شهدت عجز لاعبو الزمالك عن التسجيل في ولاية كارتيرون.

ولم يخسر كارتيرون في مباريات القمة التي جمعته بالأهلي، فحسم السوبر بالامارات بركلات الترجيح، ونجح في قيادة الزمالك للفوز في القمة 120، فيث حين لم يحضر الفريق الأبيض لخوض قمة الدور الأول هذا الموسم.

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الهزائم الثلاثة لكارتيرون مع الزمالك جاءت جميعها بفارق هدف وحيد أمام كل من طلائع الجيش والترجي التونسي والمقاولون العرب.

كارتيرون لم يخسر أمام أي مدير فني أجنبي خلال مشواره مع الزمالك بالدوري خلال 6 مباريات.