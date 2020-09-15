شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأقرب لكارتيرون بعد رحيله عن الزمالك.. والفرنسي تلقي عرضاً سعودياً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف وكيل لاعبين مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل مؤخراً عن الزمالك أن المحطة المقبلة لكارتيرون، قد تكون في الدوري الإماراتي بعد تلقيه عرضاً مغرياً من أحد الأندية هناك.
وقال وكيل اللاعبين الذي رفض ذكر اسمه أن كارتيرون اتفق مع مجلس الإدارة علي سداد الشرط الجزائي والرحيل في هدوء لإنه لا يستطيع الاستمرار في مصر وأنه قرر السفر منها لظروف خاصة.
وأضاف المصدر أن هناك عرضاً سعودياً تلقاه كارتيرون، مؤخراً عقب مباراة الإنتاج الحربي.
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