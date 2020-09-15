شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. انضمام عبد الله السعيد لقائمة مباراة دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش ضم عبدالله السعيد قائد الفريق لقائمة مباراة وادي دجلة والمحدد لها في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء بملعب بتروسبورت في الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.
وعقب الإعلان عن القائمة التي خلت من اسم القائد، قرر الجهاز إضافة السعيد وضمه لقائمة اللقاء بعد اجتماع الجهاز الفني بالجهاز الطبي لمعرفة مدى جاهزية هداف الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز ضم السعيد، لتجهيزه للمباريات المقبلة ونظرًا لأهمية دوره داخل الفريق في هذه المرحلة المهمة بصفته القائد.
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