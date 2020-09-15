شكرا لقرائتكم محمد شبانة: اللجنة الخماسية تقترح على فيفا إقامة الانتخابات فى ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة،أرسلت ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى طلب فيه الأخير تحديد خارطة طريق وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية وكذلك الانتخابات المقبلة ، وأوضحت اللجنة الخماسية للفيفا أنه من الممكن عقد الجمعية العمومية فى شهر أكتوبر المقبل على أن تتم الدعوة للانتخابات بعدها بـ45 يوما وفقا للائحة ، ما يعنى إقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانه " على تلفزيون اليوم السابع ، أن اللجنة الخماسية أوضحت فى ردها إلى الاتحاد الدولي - فيفا- أنها لا تمانع إقامة الجمعية العمومية والانتخابات فى هذه المواعيد، ولكنها ستكون مهددة بالبطلان نظرا لتعارض ذلك مع قانون الرياضة المصرى ولائحة اتحاد الكرة المعتمدين من الفيفا، حيث سيتم الطعن على هذه الاجراءات وبالتالى ستكون باطلة.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.