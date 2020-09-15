شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك لن يقف على كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك كان بمثابة المفاجأة لجماهير الفريق الأبيض بعد علاقة الحب والود التي تكونت بين كارتيرون والجمهور مبديا اندهاشه من رحيل المدرب بعد النتائج الرائعة والأداء الجيد الذى يسير عليه الفريق.

أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" رحيل كارتيرون مفاجأة أحزنت كل زملكاوي بعد علاقة حب وود مع الجماهير خاصة بعد نتائجه الرائعة وكان أهمها الفوز ببطولتين في فبراير والسؤال ماذا حدث وما الذى جعل كارتيرون يرحل".

تابع الغندور:" كارتيرون تواصل مع مجلس الإدارة وطلب مقابلة رئيس النادى وأبلغ مرتضى منصور أنه يرغب في الرحيل وكان الأمر غريب بالنسبة لمرتضى الذى سأله لماذا هذا القرار هل تسبب لك أحد في مشاكل".

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أكمل الغندور:" كارتيرون سينتقل إلى دوري جديد سيدأ فى شهر 10 بعد تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ومرتضى منصور قال لكارتيرون فكر تانى إلا أن الأخير كام عنده إصرار على الرحيل والمدرب الأجنبي معندوش عاطفة ولكن كارتيرون عايز يروح بيراميدز او الوداد هو حر طالما تعاقده يسمح له والزمالك لن يقف عليه وتأجيل دوري أبطال أفريقيا كان سبب في رحيل كارتيرون وسيتسبب في رحيل أخرين".

واختتم :" الزمالك سيتعاقد مع لاعب جامد خلال الفترة المقبلة وسيتم إنهاء إعارة أخرين".