شكرا لقرائتكم خالد الغندور: ما فعله كارتيرون مع الزمالك لا يليق بمدرب كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر الإعلامى خالد الغندور رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك مؤكدا أن ما فعله لا يليق بمدرب كبير، موضحا أنه يعتز بما حققه المدرب الفرنسي مع الفريق الأبيض.

قال الغندور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمال :" كان على كارتيرون أن يختار وقتا مناسبا للرحيل وعدم مغادرة الفريق بعد تجديد عقده وقبل بطولة دوري أبطال إفريقيا بأسابيع.

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وأضاف: "طارق يحيى سيقود الزمالك في مباراتي أسوان وطنطا ومعه مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مع الثنائي أمير عبد العزيز وعمرو عبد السلام".

وتابع: "المدرب الأجنبي لا يفكر بعاطفته ولكن بعقله ومن المؤكد أنه اختار الرحيل بعد تلقيه عرض مالي ضخم والزمالك أكبر من أي مدرب ويستطيع تحقيق الانتصارات بعد رحيل كارتيرون.