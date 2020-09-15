شكرا لقرائتكم مصدر: كارتيرون حضر للزمالك لإبلاغ الإدارة بقرار الرحيل دون قيادة مران الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ان الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للفريق لم يقود تدريب الزمالك اليوم وقام بفسخ تعاقده مع النادي قبل المران خلال جلسة مع مرتضي منصور رئيس النادي.

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ولم يحضر كارتيرون المران وغادر النادي فور ابلاغ الادارة بالرحيل ولم يودع لاعبي الفريق ، واقترب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك من تولى تدريب احد الفرق السعودية عقب فسخ تعاقده اليوم مع الزمالك ، ودخل ناديا اتحاد جدة والتعاون في مفاوضات مكثقة مع الفرنسي خلال الساعات الماضية.

وقرر مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصو تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.