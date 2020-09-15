شكرا لقرائتكم شوط أول متكافئ لأبناء العم.. الإسماعيلي 1 - 1 المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط من مباراة الإسماعيلي و المقاولون بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في المباراة التي تجمعهما على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، حيث تقدم محمد سمير للإسماعيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7 وتعادل المقاولون في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .

بدأ فريق المقاولون بقيادة عمادة النحاس بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

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كما أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقاولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى:

حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.