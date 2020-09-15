تعرف على أرقام كارتيرون مع الأهلي والزمالك بعد فسخ التعاقد

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جدة - عمرو شويل أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض، ودخل كارتيرون خلال الساعات القليلة الماضية دائرة ترشيحات الفريق الجنوب أفريقي كايزر تشيفز بعد تراجع نتائج الفريق الذي يعد أحد الأندية الشهيرة في البلد هناك والذي يمتلك تاريخ قاري كبير. أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض. كما يرجح مصادر اقتراب كارتيرون من نادي بيراميدز الذي يسعى هو الآخر للبحث عن مدرب قوي . وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي، وحاول الأخير إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد. Advertisements ويرصد "الخليج 365" أرقام باتريس كارتيرون مع الأهلي والزمالك كلا على حدى. كارتيرون مع الأهلى 21 مباراة خاضها كارتيرون مع النادى الأهلى فاز 12 و تعادل 6 وخسر 3 لقاءات وسجل 38 هدفا واستقبل 21 هدفاً.

كارتيرون مع الزمالك تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 22 هدفًا

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