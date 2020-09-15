شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الدوري استكمل من أجل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن استكمال مسابقة الدوري المصري بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد جاء من أجل الأهلى، وأضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" ما الفائدة التي عادت على الكرة المصرية من استئناف الدوري "القديم" الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني ودوري الأبطال "رجعوا وخلصوا" والدوريات الجديدة بدأت، لماذا عاد الدوري الجديد".

تابع الغندور إن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك كان بمثابة المفاجأة لجماهير الفريق الأبيض بعد علاقة الحب والود التي تكونت بين كارتيرون والجمهور مبديا اندهاشه من رحيل المدرب بعد النتائج الرائعة والأداء الجيد الذى يسير عليه الفريق مواصلا :"الزمالك نجح في الحصول على شهرين شرط جزائي في عقد كارتيرون وبعض الاندية وتحديدا الاهلي لم يضع شرط جزائي في عقد رينيه فايلر

وواصل" رحيل كارتيرون مفاجأة أحزنت كل زملكاوي بعد علاقة حب وود مع الجماهير خاصة بعد نتائجه الرائعة وكان أهمها الفوز ببطولتين في فبراير والسؤال ماذا حدث وما الذى جعل كارتيرون يرحل".

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أكمل:" كارتيرون تواصل مع مجلس الإدارة وطلب مقابلة رئيس النادى وأبلغ مرتضى منصور أنه يرغب في الرحيل وكان الأمر غريب بالنسبة لمرتضى الذى سأله لماذا هذا القرار هل تسبب لك أحد في مشاكل".

استطرد الغندور:" كارتيرون سينتقل إلى دوري جديد سيدأ فى شهر 10 بعد تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ومرتضى منصور قال لكارتيرون فكر تانى إلا أن الأخير كام عنده إصرار على الرحيل والمدرب الأجنبي معندوش عاطفة ولكن كارتيرون عايز يروح بيراميدز او الوداد هو حر طالما تعاقده يسمح له والزمالك لن يقف عليه وتأجيل دوري أبطال أفريقيا كان سبب في رحيل كارتيرون وسيتسبب في رحيل أخرين".

واختتم :" الزمالك سيتعاقد مع لاعب جامد خلال الفترة المقبلة وسيتم إنهاء إعارة أخرين".