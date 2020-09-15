شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد المقاولون .. التعادل 1/1 يحسم مواجهة أولاد العم فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 في المركز الثالث للدوري ، كما يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير و لكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .

بدأ فريق المقاولون بقيادة عمادة النحاس بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

كما بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقاولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى:

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حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

الشوط الأول :

جاءت أحداث الشوط من مباراة الإسماعيلي و المقاولون هجومية من قبل الفريقين و إن كانت أكثر خطورة من قبل لاعبي الإسماعيلي في دقائق المباراة الأولي و أسفرت عن تقدم محمد سمير للإسماعيلي في الدقيقة 7 ، ثم يعود المقاولون للضغط على أمل تحقيق التعادل ويعتمد الإسماعيلي على الهجمات المرتدة ، و لكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .

مع بداية الشوط الثاني استحوذ الإسماعيلي على مجريات الشوط بفضل تحركات همام طارق و عبد الرحمن مجدي ، ولكن التمركز الدفاعي الجيد للمقاولون إلى جانب يقظة محمود أبو السعود ، حافظ على التعادل للمقاولون العرب أمام الإسماعيلي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1.