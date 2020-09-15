شكرا لقرائتكم شاهد.. جراحة تجميل في الأنف لمدافع الاتحاد بعد "خبطة" أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى من غرفه العمليات بعد ساعة ونصف تم خلالها اجراء عملية جراحية تجميلة بالأنف بسبب "الخبطة" القوية التى تلقاها خلال مباراة فريقه أمس ، الأثنين، أمام من أحمد فتحي لاعب الأهلي بالدروي الممتاز والتى إنتهت بالتعادل السلبي.

ويرافق اللاعب زملائه من اللاعبين والدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عده اتصالات هاتفية وطلب من الجهاز الطبى توفير جميع سبل الراحة لمحمود رزق كما أجرى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد إتصالا هاتفيا بطبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب، ومن المحتمل أن يغيب رزق عن الملاعب مده لا تقل عن ٦ أسابيع.