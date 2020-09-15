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شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: انتظروا أخبارا هامة على قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماهير فريقه بالإعلان عن أخبار مهمة عبر قناة ناديه وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار هامة على قناة الزمالك في تمام الحادية عشر مساء".
ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن الأخبار الهامة في برنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة ناديه في تمام الساعة العاشرة مساء.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للفريق لم يقود تدريب الزمالك اليوم وقام بفسخ تعاقده مع النادي قبل المران خلال جلسة مع المستشار مرتضي منصور رئيس النادي، ولم يحضر كارتيرون المران وغادر النادي فور ابلاغ الادارة بالرحيل ولم يودع لاعبي الفريق ، واقترب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك من تولى تدريب احد الفرق السعودية عقب فسخ تعاقده اليوم مع الزمالك ، ودخل ناديا اتحاد جدة والتعاون في مفاوضات مكثقة مع الفرنسي خلال الساعات الماضية.
وقرر مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصو تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.
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