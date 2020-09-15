شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يقترب من الرحيل عن بيراميدز .. هل تكون مواجهة دجلة أخر مباراة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب بيراميدز من إنهاء علاقته مع الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق خاصة بعد تراجع أداء الفريق فى الفترة الأخيرة، وخسارته ثلاث مواجهات على التوالى، أبعدت الفريق نسبيًا عن الصراع على المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى، بخلاف أن اللاعبين سبق وأشتكوا من ضعف الحصة التدريبة من الخواجة الكرواتى، والتى لا تساه فى رفع معدل لياقتهم أو تطوير مستواهم الفنى ، وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، إن الإدارة تناقش فى الوقت الحالى اتخاذ قرار رحيل أنتى تشاتشيتش عقب مواجهة دجلة المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب بتروسبورت في الجولة 28 من الدوري الممتاز، بغض النظر عن نتيجة اللقاء، لاسيما وإنه من المنتظر أن يعقد المسئولون جلسة مع وكيل الخواجة الكرواتى خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مصيره.

وترغب إدارة الفريق السماوى فى التعاقد مع مدير فنى وطنى، ويعد إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة الحالى، على رأس قائمة المطلوبين لتدريب بيراميدز فى المرحلة المقبلة، وفى حالة تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال سيكون الخيار الثانى مدير فنى أجنى، حيث فتحت الإدارة حاليًا خط مفاوضات مع أكثر من مدرب لضمان وجود البديل الكفء حال اتخاذ قرار رحيل تشاتشيتش بشكل رسمى.

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وكان بكرى سليم، المدير التنفيذى للمقاصة، تحدث عن المفاوضات الجارية بين نادى بيراميدز وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى، قائلاً: "المدرب يعتبر أيقونة للفريق خلال الفترة الحالية ومنذ أن تولى فى السابق نتيجة الإنجازات التى تحققت فى عهده فى السابق".

وأضاف المدير التنفيذى للمقاصة، "لن نقف أمام مستقبل إيهاب جلال إذا كانت لديه فرصة جيدة تساهم فى زيادة استفادة الكرة المصرية منه بالرغم من تمسكنا به لآخر لحظة".