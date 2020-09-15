شكرا لقرائتكم مفاجأة.. كارتيرون أبلغ الزمالك برحيله رسميا بالأمس.. ويقترب من قيادة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل أروقة نادي الزمالك عن أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أبلغ إدارة القلعة البيضاء برحيله رسمياً عن صفوف الفريق بالأمس عقب جلسة جمعته وكل قيادات النادي بعد تلقيه عدة عروض.

وواصل المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون اقترب وبشدة من قيادة فريق بيراميدز بعدما دخل مسئولو النادي في مفاوضات جادة معه لخلافة المدير الفني الحالي أنتي تشتاتشيتش بعد العروض السيئة والنتائج المخيبة للآمال اليوم.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك حاول اقناع المدرب العدول عن قراره بالأمس الا أن الأخير لم يقود تدريبات اليوم وتواجد لوداع اللاعبين قبل جلسة المستشار مرتضى منصور وتسليم مبلغ 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في التعاقد.

وحاول المدرب الفرنسي على وداع اللاعبين ومطالبتهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق لقب بطولة افريقيا للأندية الأبطال مشدداً على أن المناخ الحالي في النادي يساعدهم على تحقيق ذلك.

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ودخل كارتيرون خلال الساعات القليلة الماضية دائرة ترشيحات الفريق الجنوب أفريقي بعد تراجع نتائج الفريق الذي يعد أحد الأندية الشهيرة في البلد هناك والذي يمتلك تاريخ قاري كبير.

أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض.

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي، وحاول الأخير إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد.

