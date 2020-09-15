شكرا لقرائتكم هل يكون بيراميدز المحطة الرابعة لـ كارتيرون في مصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح الرحيل المفاجئ للفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك، تساؤلات بالجملة، خاصة بعدما ربطت تقارير صحفية وأشارت مصادر مطلعة إلى اقتراب المدرب الفرنسي من تدريب بيراميدز.

بيراميدز يعاني الأمرين في الدوري في آخر ثلاث جولات تلقى فيهم الهزيمة على التوالي، وبات على مقربة من اقالة أنتي تشاتيتش.

وفي حال صدقت المعلومات المسربة بتدريب كارتيرون لنادي بيراميدز، فستكون المحطة الرابعة للمدرب الفرنسي في الدوري المصري بعد تجارب ناجحة مع دجل، الأهلي، والزمالك.

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائي للقلعة البيضاء، وهي عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده.

وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدوري هذا الموسم، ويستعرض "اليوم السابع" كشف حساب الفرنسي كارتيرون مع الزمالك قبل رحيله المفاجئ..

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تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربي ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، أي منذ 287 يومًا، نجح خلالها فى التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعت بينهما فبراير الماضي على استاد الغرافة القطري، حيث حل الأبيض في المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسي باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

كما توج ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبى.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربي، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بإستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.