شكرا لقرائتكم حمدالله أفضل لاعب في مباراة النصر وسابهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سابهان الإيراني يوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد ليتصدر مجموعته الآسيوية.

وأحرز عبدالرزاق حمدالله الذي تقلد شارة القيادة في المباراة هدفي النصر على مدار الشوطين، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.

وبدأ حمدالله أهدافه بالنسخة الآسيوية الحالية في شباك السد القطري، وأتبع ذلك بهدف في مرمى العين، وأخيراً أحرز ثنائية في شباك سابهان.