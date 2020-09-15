كينغسلي كومان محجورًا بعد مخالطته مصابًا بكورونا

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بعد مخالطته أحد المصابين بكورونا، يخضع الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونيخ، للحجر الصحي، ويغيب عن مباراة فريقه ضد شالكه في كأس ألمانيا.

برلين: سيخضع جناح بايرن ميونيخ الفرنسي كينغسلي كومان للحجر الصحي في منزله، بعد مخالطته احد الاشخاص المقربين اليه المصاب بفيروس كورونا المستجد كما اعلن النادي البافاري الثلاثاء.

وسيغيب كومان مسجل الهدف الوحيد لفريقه في نهائي دوري ابطال اوروبا في مرمى باريس سان جرمان، عن مباراة فريقه الافتتاحية ضد شالكه الجمعة في الدوري الالماني.

واعلن بايرن بأن كومان خضع لفحص الاحد جاءت نتيجته سلبية من دون ان يشير الى الوقت الذي سيمضيه الفرنسي في الحجر.

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وسيتبع كومان بالتالي تعليمات معهد روبرت كوخ الصحي والبروتوكول الصحي الصارم المعتمد من قبل رابطة كرة القدم في المانيا لدى استئناف الدوري منتصف ايار/مايو خلال الموسم الماضي.

واضاف النادي "خلال فترة الحجر الصحي سيتابع كومان برنامجا تدريبيا خاصا".

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