فيدال يودع برشلونة الإسباني إلى إنتر الإيطالي

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ثمة مفاوضات جارية لانتقال أرتورو فيدال من نادي برشلونة الإسباني إلى إنتر الإيطالي، وقالت صحف إسبانية إن صفقة الانتقال تصل إلى نصف مليون يورو.

برشلونة: أقر السكرتير التقني في نادي برشلونة الإسباني رامون بلانيس، ان مفاوضات تدور حول رحيل لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال على الارجح إلى إنتر الإيطالي.

قال بلانيس خلال تقديم لاعب الوسط الجديد البوسني ميراليم بيانيتش "نحن في عملية تفاوض، لا يمكنني تأكيد أي رقم او اتفاق".

بعد موسمين في برشلونة، أصبح فيدال (33 عاما) قريبا من التوقيع مع انتر ليلاقي مدربه السابق أنتونيو كونتي الذي اشرف عليه في يوفنتوس الايطالي.

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وبحسب الصحف الاسبانية تصل قيمة الصفقة إلى نصف مليون يورو.

تابع بلانيس "اغتنم الفرصة لاشكر ارتورو على موسمين امضاهما معنا. هو شاب رائع، مع قلب والتزام كبيرين وكان هاما جدا للفريق".

وتجنب بلانيس الحديث عن رحيل المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز الذي ابلغه مدرب الفريق الجديد الهولندي رونالد كومان بانه ليس ضمن خططه في الموسم المقبل "يجب ان نحترم كثيرا اللاعبين الذين قدموا الكثير لبرشلونة. من الواضح اننا في عملية تغيير داخل الفريق، مع مدرب جديد، أفكار جديدة وبالطبع نحن نعمل".