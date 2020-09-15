شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور عن رحيل كارتيرون : مفاجأة حزينة وسينتقل إلى دوري جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى خالد الغندور إن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك كان بمثابة المفاجأة لجماهير الفريق الأبيض بعد علاقة الحب والود التي تكونت بين كارتيرون والجمهور مبديا اندهاشه من رحيل المدرب بعد النتائج الرائعة والأداء الجيد الذى يسير عليه الفريق،أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" رحيل كارتيرون مفاجأة أحزنت كل زملكاوي بعد علاقة حب وود مع الجماهير خاصة بعد نتائجه الرائعة وكان أهمها الفوز ببطولتين في فبراير والسؤال ماذا حدث وما الذى جعل كارتيرون يرحل".

تابع الغندور:" كارتيرون تواصل مع مجلس الإدارة وطلب مقابلة رئيس النادى وأبلغ مرتضى منصور أنه يرغب في الرحيل وكان الأمر غريب بالنسبة لمرتضى الذى سأله لماذا هذا القرار هل تسبب لك أحد في مشاكل".

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أكمل الغندور:" كارتيرون سينتقل إلى دوري جديد سيبدأ فى شهر 10 بعد تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ومرتضى منصور قال لكارتيرون فكر تانى إلا أن الأخير كان عنده إصرار على الرحيل والمدرب الأجنبي "معندوش عاطفة" ولكن كارتيرون عايز يروح بيراميدز او الوداد هو حر طالما تعاقده يسمح له والزمالك لن يقف عليه وتأجيل دوري أبطال أفريقيا كان سبب في رحيل كارتيرون وسيتسبب في رحيل أخرين".

واختتم :" الزمالك سيتعاقد مع لاعب جامد خلال الفترة المقبلة وسيتم إنهاء إعارة أخرين".

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الإرتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم، ويستعرض ”الخليج 365” كشف حساب الفرنسى كارتيرون مع الزمالك قبل رحيله المفاجئ..