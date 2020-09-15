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شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة تجميل في الأنف لمدافع الاتحاد بعد "خبطة" أحمد فتحي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى من غرفه العمليات بعد ساعة ونصف تم خلالها اجراء عملية جراحية تجميلة بالأنف بسبب "الخبطة" القوية التى تلقاها خلال مباراة فريقه أمس ، الأثنين، أمام من أحمد فتحي لاعب الاهلي بالدروي الممتاز والتى إنتهت بالتعادل السبي ، ويرافق اللاعب زملائه من اللاعبين والدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عده اتصالات هاتفية وطلب من الجهاز الطبى توفير جميع سبل الراحة لمحمود رزق كما أجرى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد إتصالا هاتفيا بطبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب، ومن المحتمل أن يغيب رزق عن الملاعب مده لا تقل عن 6 أسابيع.
محمود رزق
ورغم ظروفه الصعبة أبدى محمود رزق مدافع الاتحاد حزنه على موقف نور السيد لاعب الفريق وطالب فى تصريح خاص لليوم السابع الوقوف خلف نور وتاريخه الكبير ومدى عطائه للقلعة الخضراء وتمنى أن تعود المياه إلى مجراها الطبيعى مؤكدا ثقته فى محمد مصيلحى رئيس النادى كأب لجميع اللاعبين ومعرفته مدى الضغوط النفسية والعصبية التى يمر بها اللاعبين.
وناشد محمود رزق طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بأن يتعامل مع نور بروح الأب وأن يقدر مدى عطاء نور السيد للفريق خلال السنوات الماضية وتضامن جميع اللاعبين مع محمود رزق مع أمنيات أن تمر الأمور بسلام.
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