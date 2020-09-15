المقاولون يتعادل مع الإسماعيلي 1 / 1 فى الجولة الـ27 للدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 في المركز الثالث للدوري ، كما يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير و لكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .

بدأ فريق المقاولون بقيادة عمادة النحاس بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

أهداف مباراة الإسماعيلي و المقاولون

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كما بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقاولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى:حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

الشوط الأول :

جاءت أحداث الشوط من مباراة الإسماعيلي و المقاولون هجومية من قبل الفريقين و إن كانت أكثر خطورة من قبل لاعبي الإسماعيلي في دقائق المباراة الأولي و أسفرت عن تقدم محمد سمير للإسماعيلي في الدقيقة 7 ، ثم يعود المقاولون للضغط على أمل تحقيق التعادل ويعتمد الإسماعيلي على الهجمات المرتدة ، و لكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .

مع بداية الشوط الثاني استحوذ الإسماعيلي على مجريات الشوط بفضل تحركات همام طارق و عبد الرحمن مجدي ، ولكن التمركز الدفاعي الجيد للمقاولون إلى جانب يقظة محمود أبو السعود ، حافظ على التعادل للمقاولون العرب أمام الإسماعيلي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1.