شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ثلاثية في الزمالك للتعاقد مع "خليفة" كارتيرون بعد تشكيل جهاز مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.

وعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني الذى قام بفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من مرتضى منصور للمدرب الفرنسى قائلاً له:"ما أسبابك للرحيل"، ليوضح المدرب الفرنسى إن لديه بعض الظروف ليقول له رئيس نادى الزمالك:"هل تعرضت للمضايقات من أحد في النادي؟!"، ليرد عليه المدرب الفرنسى إنه ليس لديه أي أزمة فى الزمالك ولكن بعض الأمور النفسية والظروف الأسرية تجعله يرحل عن الزمالك ليقول له رئيس الزمالك:"لا.. إنت لديك عرض لذلك سترحل سأقوم بدفع لك قيمة العرض واستمر فى قيادة الفريق أو على الأقل حتى نهاية دورى أبطال إفريقيا".

Advertisements

ومنح رئيس نادى الزمالك مهلة للفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التفكير فى عرضه له من أجل البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ليرفض المدرب الفرنسى الاستمرار فى قيادة الزمالك وقام بسداد قيمة الشرط الجزائي الذى قيمته 250 ألف دولار، ورحل عن قيادة أبناء ميت عقبة وأوضح مسئولى نادى الزمالك إن كارتيرون رحل لاتفاقه مع نادى آخر وقام بانهاء كافة الاتفاقات قبل رحيله عن الزمالك وليس كما يشير إن لديه أي ظروف.

على صعيد متصل ، وضع مجلس إدارة نادى الزمالك، تصوراً مبدئيا للجهاز الذى سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة، بشكل مؤقت، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى سدد الشرط الجزائي للقلعة البيضاء وقام بفسخ تعاقده ليرحل عن قيادة النادى الأبيض بشكل نهائى بعد جلسته مع مجلس إدارة النادى..وجاء تشكيل الجهاز المؤقت للزمالك وفقا للتصور مكون من:"طارق يحيى مدير فنى، مدحت عبد الهادى مدرب عام، ويعاون الثنائى كلا من أيمن وأمير عبد العزيز مع استمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس".

ويستعد الزمالك، لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.