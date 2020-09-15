أسوان يستعيد خدمات محمد عبد المجيد أمام الزمالك فى الجولة 28

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد أسوان، خدمات محمد عبد المجيد هداف الفريق، فى المباراة المقبلة أمام نادى الزمالك، فى لقاء الجولة 28 المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة، وذلك بعد الفوز الكبير الذى حققه أبناء الجنوب فى الجولة الماضية أمام طنطا برباعية نظيفة ويسعى أبناء كشرى إلى مواصلة صحوتهم بالدورى بعد آخر انتصارين على طنطا والانتاج الحربى، لتأمين مركزهم بالجدول بعيداً عن الهبوط.
وانتهت عقوبة الإيقاف التى تعرض لها عبد المجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر فى مباراة أسوان وسموحة التى انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الانتاج وطنطا.
من جانبه، أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان المشرف على الكرة، أن عدالة السماء لعبت الدور الرئيسى فى الفوز الذى حققه أسوان على طنطا برباعية نظيفة فى مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وعلى ملعب اتحاد الشرطة، الذى شهد قبل موسمين خسارة طنطا أمام الداخلية وهبوط أسوان إلى القسم الثانى، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: عدالة السماء أنصفتنا أمام طنطا لم أتوقع هذه النتيجة ولكننا نغلق صفحة طنطا استعداداً للزمالك، خاصة وأنه لا يوجد وقت بسبب تلاحم المباريات.
واصل: مجلس الإدارة رصد مكافآت تحفيزية للاعبين عن الفوز على الانتاج وطنطا وتم إبلاغ اللاعبين والجهاز الفنى بهذا الأمر وسيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، ومن المبكر القول بأننا وصلنا إلى مركز الأمان فمازالت المراكز متقاربة.
و تقدم فريق أسوان إلى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام متخطياً ثلاث مراكز، بعد وصول أبناء الجنوب إلى النقطة 31، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 فى المركز الأخير بالدورى.
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