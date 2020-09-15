شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون الخليج 365 :الخماسية تقترح على الفيفا إقامة الانتخابات فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة،أرسلت ردها على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى طلب فيه الأخير تحديد خارطة طريق وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية وكذلك الانتخابات المقبلة ، وأوضحت اللجنة الخماسية للفيفا أنه من الممكن عقد الجمعية العمومية فى شهر أكتوبر المقبل على أن تتم الدعوة للانتخابات بعدها بـ45 يوما وفقا للائحة ، ما يعنى إقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل.

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تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 ، أن اللجنة الخماسية أوضحت فى ردها إلى الاتحاد الدولي - فيفا- أنها لا تمانع إقامة الجمعية العمومية والانتخابات فى هذه المواعيد، ولكنها ستكون مهددة بالبطلان نظرا لتعارض ذلك مع قانون الرياضة المصرى ولائحة اتحاد الكرة المعتمدين من الفيفا، حيث سيتم الطعن على هذه الاجراءات وبالتالى ستكون باطلة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.