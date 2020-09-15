شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يلتقط صور تذكارية مع مشجع من “أصحاب الهمم” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرازيلى “هيرون ريكاردو” المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى وأعضاء الجهاز ألفنى المعأون على التقاط الصور التذكارية مع أحد المشجعين من أصحاب الهمم، ويستضيف الدراويش منافسه المقأولون العرب على ملعب الإسماعيلية ، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الاسماعيلى مع المقأولون بهدف لكل فريق، حيث تقدم الدرأويش عن طريق هدف ذاتى سجله محمد سمير مدافع المقأولون فى مرماه، ثم تعادل أحمد الشيمى للمقأولون بهدف فى الدقيقة 42.



ريكاردو

من جانبه يرى محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، أنه لا يمكن الحكم على ريكاردو، المدير ألفنى الجديد للنادى الاسماعيلى خلال مباراة المقأولون العرب، وقال زيزو فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت:الحكم على ريكاردو لا يمكن أن يكون من عدد مباريات محدد، ولكن من خلال التوازن الذى سيحققه فى ألفريق، خاصة أن المنافسة على البقاء قوية جداً، ويجب أن يخلق ريكاردو حالة من التوازن لتحويل الضغوط إلى دافع إيجابى، ريكاردو مدرب كبير ومحبوب واللاعبين لديهم رغبة فى إثبات أنفسهم معه ، وواصل: ما يثير اندهاشى أن النادى الإسماعيلى لأول مرة ليس له ممثل وأحد فى قائمة الهدافين.

وجاء تشكيل المقأولون للمباراة، كالتإلى: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى. كما أعلن جهاز الإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقأولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتإلى: حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفى الخط الهجومى ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى. ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقأولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً. Advertisements

يرى محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، أنه لا يمكن الحكم على ريكاردو، المدير ألفنى الجديد للنادى الاسماعيلى خلال مباراة المقأولون العرب، والتى تجمع ألفريقين بعد قليل على ملعب الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال زيزو فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت:الحكم على ريكاردو لا يمكن أن يكون من عدد مباريات محدد، ولكن من خلال التوازن الذى سيحققه فى ألفريق، خاصة أن المنافسة على البقاء قوية جداً، ويجب أن يخلق ريكاردو حالة من التوازن لتحويل الضغوط إلى دافع إيجابى، ريكاردو مدرب كبير ومحبوب واللاعبين لديهم رغبة فى إثبات أنفسهم معه ، وواصل: ما يثير اندهاشى أن النادى الإسماعيلى لأول مرة ليس له ممثل وأحد فى قائمة الهدافين.

وجاء تشكيل المقأولون للمباراة، كالتإلى: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

كما أعلن جهاز الإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقأولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتإلى:

حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفى الخط الهجومى ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقأولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.