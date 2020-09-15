المقاولون يتعادل 1 / 1 مع الإسماعيلي في الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهت أحداث الشوط من مباراة الإسماعيلي و المقاولون بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء المقام بإستاد الإسماعيلية في الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، حيث تقدم محمد سمير للإسماعيلي في الدقيقة 7 وتعادل المقاولون في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي . بدأ فريق المقاولون بقيادة عمادة النحاس بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى. أهداف مباراة الإسماعيلي و المقاولون أهداف مباراة الإسماعيلي و المقاولون https://streamable.com/99yqm4 Advertisements كما أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقاولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش، وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى. ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

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