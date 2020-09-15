شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يتراجع ويضم عبد الله السعيد لقائمة مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، وقرر ضم عبد الله السعيد قائد الفريق لقائمة مباراة وادي دجلة والمحدد لها في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء بملعب بتروسبورت في الجولة 28 من الدوري الممتاز ، وعقب الإعلان عن القائمة التي خلت من اسم القائد، قرر الجهاز إضافة السعيد وضمه لقائمة اللقاء بعد اجتماع الجهاز الفني بالجهاز الطبي لمعرفة مدى جاهزية هداف الدوري الممتاز ، وقرر الجهاز ضم السعيد لتجهيزه للمباريات المقبلة ونظرا لأهمية دوره داخل الفريق في هذه المرحلة المهمة بصفته القائد.

وشهدت القائمة استبعاد الخواجة الكرواتى لكلاً أحمد الشناوى حارس المرمى، رغم جاهزيته من الناحية الطبية، إلا أن المدرب فضل عدم المجازفة، كما استبعد رجب بكار من القائمة لأسباب غير فنية، ويغيب عن المباراة، علي جبر مدافع الفريق بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام المصري ورغم أن المدرب أستبعد عبد الله في البداية إلا أنه تراجع وضمّه للقائمة التى أختار لها ، كلاً من :