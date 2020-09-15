بالفيديو.. الغندور ينتقد كارتيرون.. ويعلن خليفته في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، برحيله عن النادي، مشيرا إلى أن طارق يحيى سيتولى المهمة الفنية للفريق الأبيض بشكل مؤقت.

وقال الغندور في برنامجه عبر قناة "الزمالك" مساء الثلاثاء: "تم تعيين طارق يحيى كمدير فني مؤقت، ومعه كل من مدحت عبدالهادي وأيمن عبدالعزيز وأمير عبدالعزيز وعمرو عبدالسلام".

وأضاف: "ذلك الجهاز الفني المؤقت سيتولى المهمة في مباراتي أسوان وطنطا بالدوري المصري، لحين التعاقد بأسرع وقت مع مدير فني أجنبي جديد".

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وأكمل: "هناك أسماء مرشحة لخلافة كارتيرون، والزمالك سيستطيع التعاقد مع مدير فني جديد، ونقدم الشكر للجهاز الفني الزملكاوي ونتمنى له التوفيق في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "نعتز بكارتيرون ونحترمه كثيرا، وهناك علاقة حب وود مع هذا المدرب، لكن قولا واحدا ما فعله لا يليق بمدير فني كبير".

وأتم قائلا: "كارتيرون وافق على تمديد تعاقده لمدة موسم واحد، مع وضع قيمة شهرين من راتبه كشرط جزائي في العقد، في حال رغب أي من الطرفين في فسخ التعاقد".