إقامة قصيرة لكارتيرون.. بطولات المباراة الواحدة.. فشل محلي.. ونجاح قاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أنهى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علاقته بالفارس الأبيض عن طريق فسخ العقد ودفع الشرط الجزائي لينهي القصة برمتها.

إقامة قصيرة

تولى كارتيرون قيادة نادي الزمالك في الثالث من ديسمبر الماضي، ليرحل بعد أقل من عام، دون أن يكمل الموسم الحالي الممتد محلياً وقارياً بسبب توقف جائحة كورونا.

كارتيرون جدد عقده مع الزمالك وكان من المفترض أن يستمر حتى صيف 2021 لكنه استغل بند الشرط الجزائي للرحيل الآن.

بطولة المباراة الواحدة

شارك الزمالك مع كارتيرون في بطولات طويلة لم يكملها مثل بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، لتنتهي فرصة باتريس في الحصول على أي منها.

وخسر الزمالك بطولة الدوري بنسبة تتعدى الـ99%، حيث بات الأهلي بحاجة لنقطة واحدة من 7 مباريات للتتويج رسمياً، ما يعني فشل الفرنسي في تحقيق اللقب أو المنافسة حتى النهاية.

Advertisements

لكن كارتيرون تفوق في بطولات المباراة الواحدة، وفاز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري بعد التعادل مع الأهلي سلبياً ثم هزيمته بركلات الترجيح.

وتوجت بطولتي السوبر المحلي والإفريقي مسيرة كارتيرون القصيرة مع الزمالك حيث لم يسبق للفريق الأبيض خلال الأعوام القليلة الماضية الجمع بين لقبي السوبر قارياً ومحلياً.

نجاح قاري

وعلى المستوى القاري قاد كارتيرون الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والعبور من مرحلة المجموعات، ثم الفوز على الترجي في دور الثمانية والوصول إلى نصف النهائي.

ولم يبلغ الزمالك نصف نهائي دوري الأبطال منذ عام 2016، لكنه عاد تحت قيادة كارتيرون ليصطدم بفريق الرجاء المغربي، لكن المدرب الفرنسي رحل قبل أن يكمل التحدي الإفريقي حتى النهاية.

إرث كبير

الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا جعل كارتيرون يترك خلفه إرثاً كبيراً لمن سيتولى المهمة لاحقاً، وسيتحول الإرث إلى هدية إذا نجح المدرب القادم في الفوز ببطولة دوري الأبطال بمجهود 3 مباريات فقط.

كما سيكون اقتراب الزمالك من حسم الزمالك الثاني بمثابة هدية جديدة للمدرب التالي لكي يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.