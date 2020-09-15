قناة الزمالك: علاقتنا انتهت بكارتيرون.. مرتضى تفاجأ.. وسيدرب في دوري آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شريف:

أكد خالد الغندور مقدم البرنامج الرئيسي بقناة نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق رحل بدون مشاكل وبشكل مفاجيء.

وأشار الغندور في حديثه عبر قناة الزمالك، إلى أن كارتيرون تحدث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بشكل مفاجيء أمس الإثنين، ليبلغه برغبته في الرحيل ودفع الشرط الجزائي.

وقالت قناة الزمالك: "رحيل كارتيرون كان مفاجئة سيئة لكل جماهيرنا، خاصة بعد البطولات التي حققها مع الفريق والعلاقة الجيدة له مع مشجعي الفريق".

وأكمل: "كارتيرون تواصل مع مجلس الإدارة وطلب مقابلة مرتضى منصور في وقت متأخر للغاية أمس الإثنين، وخلال الجلسة طلب الرحيل".

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وأضاف: "الأمر كان مفاجيء جدًا لرئيس النادي، وتسائل عن الأسباب أو وجود شيء أحزن المدير الفني، لكنه رد برغبته في الرحيل ودفع الشرط الجزائي".

وأوضح: "كارتيرون أبلغ مرتضى بأنه سيرحل إلى دوري آخر سيبدأ في أكتوبر القادم، ولذلك يريد الرحيل ليبدأ الإعداد مع فريقه الجديد".

وأردف: "مرتضى منصور أبلغه بأنه سيترك الوقت له للتفكير وسيقوم بالإتصال به لاحقًا، وبعد ساعة قام بالاتصال بكارتيرون الذي أصر على رغبته في الرحيل".

واختتم: "القرار حقيقي، كارتيرون رحل والزمالك لن يقف على أي مدير فني، لا أحد يستطيع إجبار أي مدير فني على البقاء طالما يوجد شرط جزائي في تعاقده، علاقتنا به انتهت تمامًا حاليًا".