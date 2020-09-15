الإسماعيلي يعطل مطاردة المقاولون للزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل الإسماعيلي مع ضيفه المقاولون العرب بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري المصري الممتاز.

افتتح الإسماعيلي التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق محمد الشامي، قبل أن يدرك أحمد الشيمي التعادل للمقاولون في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة، لتظل النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، يرفع الإسماعيلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

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وعلى الجانب الآخر، أصبح رصيد المقاولون 48 نقطة في المركز الثالث، للتعطل ملاحقة ذئاب الجبل للزمالك الذي يحتل الوصافة بـ55 نقطة -قبل خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم-.

ودونت تلك المباراة الظهور الأول للمدير الفني البرازيلي ريكاردو، الذي يخوض ولايته الثالثة مع الدراويش.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، محمد عمار، إبراهيم أبو اليزيد، محمد بيومي، محمود البدري، عماد حمدي، عمر الوحش، هُمام طارق، أحمد مدبولي، عبدالرحمن مجدي، محمد الشامي.

تشكيل المقاولون: محمود أبو السعود، محمد سمير ثابت، فاروقا، حسن الشامي، أمير عابد، محمد مجلي، كريم مصطفى، أحمد الشيمي، معروف يوسف، لويس إدواردو، سيف الدين الجزيري.