محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، أنه طلب الرحيل بسبب امتلاكه عرضا ماليا "ضخما" من أحد الأندية.
وصرح مصدر مسؤول في نادي الزمالك لـ"الخليج 365" أن كارتيرون طلب من مجلس إدارة القلعة البيضاء دفع الشرط الجزائي والرحيل الفوري عن الفريق.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"يلا كورة"، أن كارتيرون أخطر إدارة الزمالك بأنه يرغب في الرحيل عن الزمالك بسبب ظروف خاصة. وتابع "حاول مجلس إدارة الزمالك إثناء المدرب عن قراره، لكن كارتيرون تمسك برغبته في الرحيل".
وأضاف: "كارتيرون يمتلك عرضاً مالياً ضخماً وهو السبب وراء رغبته في الرحيل الفوري عن الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف لمصراوي سبب رحيل كارتيرون عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.