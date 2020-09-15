مصدر يكشف لمصراوي سبب رحيل كارتيرون عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، أنه طلب الرحيل بسبب امتلاكه عرضا ماليا "ضخما" من أحد الأندية.

وصرح مصدر مسؤول في نادي الزمالك لـ"الخليج 365" أن كارتيرون طلب من مجلس إدارة القلعة البيضاء دفع الشرط الجزائي والرحيل الفوري عن الفريق.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"يلا كورة"، أن كارتيرون أخطر إدارة الزمالك بأنه يرغب في الرحيل عن الزمالك بسبب ظروف خاصة. وتابع "حاول مجلس إدارة الزمالك إثناء المدرب عن قراره، لكن كارتيرون تمسك برغبته في الرحيل".

وأضاف: "كارتيرون يمتلك عرضاً مالياً ضخماً وهو السبب وراء رغبته في الرحيل الفوري عن الزمالك".