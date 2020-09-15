"للرد على الأكاذيب".. الزمالك يصدر بيانا رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا ينفي فيه ما وصفه بـ"الأكاذيب والشائعات بنشر بعض الأخبار غير الصحيحة عن النادي في الساعات الماضية".

وقال الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء: "يؤكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أن إدارة النادي ستقوم بنشر فيديو مصور على قناة الزمالك مساء اليوم من أجل توضيح كافة التفاصيل للرد على أكاذيب وشائعات أحد المواقع الذي واصل نشر بعض الأخبار غير الصحيحة عن النادي في الساعات الماضية".

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وأعلن مرتضى في منشور عبر "فيسبوك" أنه سيكسف عن أخبار هامة على قناة الزمالك في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك أدى مرانه اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يخوض لقاء العودة في مصر يوم 24 من الشهر نفسه.