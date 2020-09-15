مصدر بالزمالك لمصراوي: كارتيرون رحل.. كل محاولاتنا للإبقاء عليه فشلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن كافة محاولات إدارة الكرة والنادي للإبقاء على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قد باءت بالفشل.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك بات مؤكدًا.

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وقال المصدر: "كل المحاولات فشلت، كارتيرون رحل وأصبح خارج الزمالك وقُضي الأمر وانتهى".

وكان مصدر آخر داخل الزمالك قد أكد في تصريحات ليلا كورة، أن كارتيرون طلب الرحيل عن النادي وفسخ التعاقد، وسط محاولات للإبقاء عليه بأي طريقة.

كارتيرون طلب الرحيل من نادي الزمالك بشكل مفاجئ، بعدما تلقى عرضا ماليا ضخما بحسب ما أكده مصدر ثالث لـ"يلا كورة".