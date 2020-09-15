أول تعليق من مرتضى منصور على طلب رحيل كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه سيعلن أخبارا هامة عبر قناة النادي مساء اليوم الثلاثاء، في أول تعليق رسمي من القلعة البيضاء بعد طلب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الرحيل.

وقال مرتضى، في تدوينة مقتضبة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "أخبار هامة على قناة الزمالك في تمام الحادية عشر مساءً".

وكان مصدر مسؤول في نادي الزمالك كشف أن كارتيرون طلب من مجلس الإدارة الرحيل عن النادي (طالع التفاصيل).

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وبات طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بالزمالك، الأقرب لخلافة كارتيرون (طالع التفاصيل).

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل في الدوري المصري، ومن المقرر أن يلتقي أمام الرجاء المغربي الشهر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.