مصدر لمصراوي: طارق يحيى الأقرب لخلافة كارتيرون في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بالنادي يعد هو الأقرب لخلافة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وحسبما أكد المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن الثنائي مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز يقتربان من التواجد كمساعدين لطارق يحيى في مهمته المقبلة.
وكان باتريس كاتريرون المدير الفني لنادي الزمالك قد طلب الرحيل عن الفريق وفسخ التعاقد، في الوقت الذي تحاول إدارة الكرة الإبقاء عليه.
الجدير بالذكر أن طلب كارتيرون جاء بشكل مفاجيء، وسط توارد تقارير إعلامية عن وجود عرض مغري له خلال الفترة الحالية.
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