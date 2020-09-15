المقاولون يتعادل مع الإسماعيلي ويمنح هدية للزمالك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
سجل محمد الشامي هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة السابعة، ثم أدرك التعادل للمقاولون أحمد أل شيمي في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول من المباراة.
بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، ويبتعد عن نادي الزمالك بـ 7 نقاط، الذي يحتل المركز الثاني بالترتيب برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
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