الوداد المغربي يكشف موقفه من التعاقد مع كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

أكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، أن ما تردد بشأن تعاقد النادي المغربي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك غير صحيح.
وكان كارتيرون قد فجّر مفاجأةمن العيار الثقيل بعد اعتذاره عن استكمال مشواره داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وأكد الناصيري في تصريحات لصحيفة "هسبورت" المغربية،أن ما يتردد غير صحيح على الإطلاق مضيفا أن إدارة النادي كانت قد كلفت الإسباني ميجيل أنخل جاموندي لقيادة الفريق خلفا لخوان كارلوس جاريدو.
وكان الوداد قد أقال جاريدو منذ أيام بسبب سوء نتائج الفريق في ولايته.
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