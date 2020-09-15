رحب مسئولو اتحاد الكرة بإجراء انتخابات الجبلاية في شهر سبتمبر المقبل، في خطاب رسمي تم إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". وقال مسئولو اتحاد الكرة في الخطاب إن الاتحاد يرحب بعقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة في أكتوبر المقبل ثم يتم الدعوة بعدها بـ45 يومًا لانتخابات في ديسمبر، لكن في هذه الحالة ستكون الانتخابات مهددة بالبطلان لأن التوقيت يخالف قانون بعدها بـ45 يومًا لانتخابات في ديسمبر، لكن في هذه الحالة ستكون الانتخابات مهددة بالبطلان لأن التوقيت يخالف قانون الرياضة المصري ولائحة اتحاد الكرة المعتمدين من الفيفا.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة لـ "الفيفا": مستعدون لإجراء الانتخابات في سبتمبر .. لكنها مهددة بالبطلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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