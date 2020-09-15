كواليس رحيل كارتيرون الصادم عن الزمالك

فجر الفرنسي بارتيس كارتيرون مفاجآة صادمة بعد ان قرر الرحيل عن تدريب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل انتهاء الموسم الجاري. وابلغ المدرب الفرنسي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك برغبته في فسخ تعاقده لأسباب أسرية وهو مالم يقنع رئيس النادي الابيض. تعاقده لأسباب أسرية وهو مالم يقنع رئيس النادي الابيض. وعرض منصور علي المدرب الفرنسي الاستمرار مع الفريق وتعديل عقده ليتقاضي نفس الراتب المعروض عليه والذي دفعه لطلب الرحيل. دفعه لطلب الرحيل. ومنح رئيس النادي كارايرون مهلة للتفكير في العرض الا ان المدرب الفرنسي اصر علي الرحيل. وعلمت الوفد ان كارتيرون تلقي عدة عروض خليحية ومغربية بثلاثة اضعاف الراتب الذي يحصل عليه مع الزمالك وهو سر اصراره علي الرخيل في هذا التوقيت .

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