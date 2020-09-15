خسر نادي التعاون السعودي أمام نظيره برسبوليس الإيراني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أسيا. أسيا. سجل خليل شجاع زادة هدف برسبوليس الإيراني في الدقيقة 83 قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة. بهذه النتيجة يواصل نادي التعاون السعودي ترتيب مجموعته بدوري أبطال أسيا برصيد 6 نقاط متساوياً مع الدحيل القطري بنفس عدد النقاط، فيما يحتل برسبوليس الإيراني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون السعودي يخسر أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.